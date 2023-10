Aalsmeerse jeugd bij NK Podcast maken

Aalsmeer – Afgelopen voorjaar heeft een aantal kinderen deelgenomen aan de radio en podcast workshop ‘Radioactief’ van Club Cultuur. Onder begeleiding van de bekende Aalsmeerse radiomaker Anna-Maria Giannattasio werden de kinderen meegenomen op een spannende zes weken durende reis door de wereld van gesproken verhalen.

De workshop omvatte diverse aspecten van het radio en podcast vak, waaronder technische vaardigheden en interviewtechnieken. Daarnaast vonden er inspirerende gastlessen plaats van bekende persoonlijkheden. Een hoogtepunt was het gesprek met Bastiaan Meijer, een bekroonde podcasthost die prijzen heeft gewonnen voor beste host en beste presentator. Daarnaast hadden de kinderen het voorrecht om te spreken met Herman Dummer, de organisator van de Dutch Media Week. Naast het delen van zijn mooie verhalen, nodigde hij de kinderen uit om deel te nemen aan het WK Podcast maken tijdens de Dutch Media Week.

Afgelopen weekend werd deze uitnodiging werkelijkheid toen Anna-Maria, samen met Dante, Isabella en Fay, naar het Beeld en Geluid reisde om daar een podcast op te nemen. Het was een onvergetelijke middag. De kinderen ontmoetten niet alleen de presentatoren van het Jeugdjournaal, maar vergaarden ook waardevolle inzichten en advies van professionals uit Hilversum. Hoogtepunt was de opname van hun eigen podcast, die nu beschikbaar is op het podcastkanaal ‘Radio Aalsmeer Stars’.

Podcast maken

Ook radio en podcasts leren maken? Dit najaar krijgt geïnteresseerde jeugd nog een kans om deel te nemen aan de cursusreeks van Club Cultuur. De start is dinsdag 17 oktober van 15.30 tot 17.30 uur bij Radio Aalsmeer. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang en meld je snel aan via https://cultuurpuntaalsmeer.nl/club-cultuur/radioactief/