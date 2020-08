Aalsmeers tintje: Watertoren op rotonde

Aalsmeer – De rotonde op de kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is voorzien van een heus kunstwerk. Eind van de middag is vandaag (zaterdag 15 augustus) een twee meter hoge watertoren in het midden van het ‘rondje’ gezet.

Het initiatief is van een groep bewoners uit de Sweelinckstraat. Volgens hen gaat het nog wel even duren voordat de definitieve invulling uitgevoerd gaat worden. “De nieuwe rotonde verdient alvast dit echte Aalsmeerse tintje”, aldus de initiatiefnemers.

De twee meter hoge watertoren is ooit gebruikt voor de Pramenrace. Daarna heeft de ‘trots van Aalsmeer’ als decoratie enkele jaren bij iemand in de tuin gestaan. En nu siert de watertoren de nieuwe rotonde op. Heel benieuwd hoe lang dit exemplaar schuin tegenover z’n ‘grote broer’ blijft staan…