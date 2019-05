Aalsmeers is een Fairtrade-gemeente

Aalsmeer – Wie vanaf vandaag de gemeente Aalsmeer binnen komt, kan het bijna niet missen: Aalsmeer is een Fairtrade-gemeente. Op verschillende locaties in Aalsmeer zijn Fairtrade-borden geplaatst. Samen met de werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer onthulde wethouder Wilma Alink het bord ‘Fairtrade-gemeente’ op de hoek van de Herenweg en de Ambachtsheerweg in Kudelstaart.

Een eerlijke prijs

Wethouder Alink is blij met de borden: “Iedereen kan in Aalsmeer terecht voor eerlijke producten. Met het plaatsen van de borden laten we zien dat wij daar als gemeente trots op zijn. Omdat wij het belangrijk vinden dat boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.”

Fairtrade week

Het onthullen van de Fairtrade-borden gaat vooraf aan de start van de voorjaarseditie van de Fairtrade Week. Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 mei zetten bedrijven, winkels en vrijwilligers in Aalsmeer zich in voor Fairtrade producten en producenten. Tijdens deze week is op woensdag 8 mei vanaf 19.30 uur een speciale Fairtrade Koffie en Bloemen avond in De Oude Veiling.

Fairtrade Gemeente

Sinds november 2017 is Aalsmeer officieel een Fairtrade Gemeente. Met het predicaat Fairtrade Gemeente wordt aangegeven dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, maar ook inwoners en lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. De gemeente ondersteunt de werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer, die regelmatig activiteiten organiseert om fairtrade producten onder de aandacht te brengen. Uiteraard gebruikt de gemeente zelf ook fairtrade producten.