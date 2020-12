Aalsmeers Harmonie viert Sinterklaasavond digitaal

Aalsmeer – Het heerlijk avondje komt eraan! Om alvast in de stemming te komen, vierde Aalsmeers Harmonie met haar leden een digitale Sinterklaasavond door de jaren heen. Op de klanken van bekende Sinterklaasliedjes is te zien dat de leden pakjesavond vieren en Sinterklaas verwelkomen in het land en in hun huis. Niet alleen recente foto’s en filmpjes komen voorbij, er wordt ook teruggegaan naar de kindertijd van de Harmonie-leden.

Heel leuk om terug te zien hoe Sinterklaas ook toen al zoveel kinderen blij wist te maken. Het filmpje is woensdag 25 november 2020 gepubliceerd op de website (www.aalsmeersharmonie.nl) en op de Facebookpagina (Aalsmeers Harmonie). Het is alweer het vierde digitale project. Helaas is het voor Aalsmeers Harmonie nog steeds niet verantwoord om met elkaar te repeteren en musiceren. Daarom worden regelmatig digitale projecten georganiseerd. Zo wordt contact met elkaar gehouden en blijft de muziek leven. #wijgaandoor! Benieuwd naar de andere projecten van Aalsmeers Harmonie? Op de website zijn ze alle vier te bekijken.

Zangers/zangeressen gezocht

Blijf de Harmonie in de gaten houden, want de leden komen snel weer met een nieuw project! Voor dit project is men overigens nog op zoek naar zangers en zangeressen. Deelnemen aan dit digitale project? Neem dan contact op via info@aalsmeersharmonie.nl

Foto: Repeteren met elkaar op 1, 5 meter afstand, toen het weer even mocht.