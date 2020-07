Aalsmeers Harmonie repeteert weer!

Aalsmeer – Na maanden van fysieke afwezigheid zijn de leden van Aalsmeers Harmonie tijdens een repetitieavond op 7 juli weer bij elkaar gekomen. Niet zoals gebruikelijk in hun repetitielokaal in ’t Baken, maar bij één van de leden thuis op de kwekerij. Voldoende afstand was gewaarborgd en het bestuur had gezorgd voor een persoonlijk zakje met lekkernijen en een drankje. Op die manier werd zo goed mogelijk rekening gehouden met de coronamaatregelen. Want juist door die maatregelen heeft het orkest al vier maanden niet gezamenlijk gerepeteerd en konden enkele concerten die geprogrammeerd waren niet door gaan. De leden missen hun wekelijkse repetitie en ook de dirigent gaf aan ernstige ‘muziekhonger’ te ervaren.

Wilhelmus individueel

In april heeft Aalsmeers Harmonie gehoor gegeven aan de oproep van het Concertgebouworkest om het Wilhelmus individueel te spelen. Niet op Koningsdag op de stoep voor de eigen voordeur, maar door middel van het opnemen van een filmpje in de eigen omgeving. Alle individuele filmpjes zijn samengevoegd tot een digitaal orkestfilmpje dat u wellicht via radio Aalsmeer heeft gehoord of gezien. Het filmpje is op de Facebookpagina van de vereniging duizenden malen bekeken en werd door diverse media in Noord-Holland opgepikt. Een groot succes!

Filmpjes

Dirigent Maron Teerds heeft vervolgens vanaf zijn huisadres arrangementen gemaakt waarmee secties binnen het orkest een eigen filmpje konden opnemen. Zo heeft de saxofoonsectie, met begeleiding van de basklarinet, ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen opgenomen en is de bekende meezinger ‘Aan de Amsterdamse grachten’ vertolkt door een kwintet bestaande uit fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot.

Noodgedwongen is het orkest een compleet nieuwe weg ingeslagen. Het maken van opnames en filmpjes was voor lang niet iedereen binnen het orkest een bekende bezigheid. Velen moesten hun grenzen verleggen om zich zo bloot te geven. De liefde voor muziek en het enthousiasme overwonnen toen de eerste Wilhelmus bijdragen in de groepsapp binnenstroomden.

Nieuwe fase

Het ruim honderd jaar oude orkest is een nieuwe fase binnen gewandeld en geniet met volle teugen. Neemt niet weg dat live met elkaar spelen natuurlijk het allerleukst is. Op de kwekerij hebben de aanwezige leden dan ook het stof van de instrumenten geblazen en onder leiding van de dirigent een aantal nummers met elkaar, op afstand, gespeeld. Dat smaakt naar meer! Na het zomerreces hoopt de harmonie weer te starten in het repetitielokaal om te gaan werken aan een aantal mooie concerten.

Houd de website in de gaten en volg de Harmonie op Facebook (www.facebook.com/aalsmeersharmonie) om de filmpjes te bekijken. Interesse om mee te komen spelen? Laat het weten. Aalsmeers Harmonie kan altijd enthousiaste slagwerkers, koper- of houtblazers gebruiken. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeersharmonie.nl.

Eerste gezamenlijke repetitie Aalsmeers Harmonie na 4 maanden. Foto: Rudy Koopman