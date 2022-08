Aalsmeerderbrug avond dicht voor noodreparaties

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert aanstaande donderdag 11 augustus noodreparaties uit aan de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart ter hoogte van Aalsmeer. Vanwege de werkzaamheden is de Aalsmeerderbrug in de avond afgesloten tussen 21.00 en 23.00 uur voor het (gemotoriseerd) wegverkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N201/Waterwolftunnel en moet rekening houden met een langere reistijd.

De Aalsmeerderbrug kampt met technische problemen. Om de brug weer goed te kunnen laten functioneren worden op donderdagavond 11 augustus aanpassingen gedaan aan de software die het openen en sluiten van de brug reguleert. Tijdens deze werkzaamheden kan de brug niet bediend worden voor het scheepvaartverkeer en is de brug afgesloten voor wegverkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N201/Waterwolftunnel. Bussen, fietsers, voetgangers en nood-en hulpdiensten worden met behulp van verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

Meer informatie

Met vragen en klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen,