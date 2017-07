Aalsmeerder (24) na ongeval overleden

Aalsmeer – De 24-jarige man uit Aalsmeer die afgelopen woensdag 26 juli zwaar gewond raakte na een ongeluk op de N201 is overleden. Rond half vier in de vroege ochtend verloor hij op de provinciale weg ter hoogte van de bloemenveiling door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en belandde in de berm. Door de klap werd de bestuurder uit de auto geslingerd. Hij raakte zwaar gewond. De 24-jarige werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondanks alle hulp heeft hij het niet overleefd.

Foto Marco Carels: De zwaar gehavende auto na het ongeluk.