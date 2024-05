Aalsmeerbaan week dicht voor jaarlijks onderhoud

Schiphol – Van maandag 3 tot en met zondag 9 juni vinden er reguliere onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Aalsmeerbaan. Tijdens het baanonderhoud is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Er worden aan de Aalsmeerbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, het hemelwaterafvoer systeem wordt doorgespoeld, de omliggende grasvelden worden gemaaid en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

Tijdens het onderhoud maakt het vliegverkeer meer gebruik van de andere banen, zoals de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Dat betekent dat er in de gebieden onder de vliegroutes van deze start- en landingsbanen meer vliegtuigen overkomen tijdens deze onderhoudsperiode. Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol is zeven dagen per week tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 020-6015555. Meer info ook op: www.bezoekbas.nl

Foto: redactie