Aalsmeerbaan nu parkeerplaats voor vliegtuigen

Aalsmeer – Schiphol gebruikt de Aalsmeerbaan de komende tijd niet als start- of landingsbaan, maar als parkeerplaats voor vliegtuigen. Hierdoor is de baan vanaf zaterdag 28 maart voor onbepaalde tijd buiten gebruik voor het startende en landende vliegverkeer. Vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de coronacrisis startten en landden er de afgelopen dagen 75% minder vliegtuigen dan normaal. Je kunt wel nog steeds vliegtuigen horen overkomen, want de luchthaven blijft geopend.

Opstellen in plaats van opstijgen

De wereld, Nederland en dus ook Schiphol verkeert in een uitzonderlijke situatie. Vanwege de coronacrisis is het vliegverkeer zeer beperkt. Toch blijft de luchthaven open voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken, vrachtvluchten, repatriëringsvluchten, vliegtuigen die uitwijken en vluchten van hulpdiensten. Maar het merendeel van de vliegtuigen blijft aan de grond staan en daar is ruimte voor nodig. Hiervoor wordt nu de Aalsmeerbaan ingezet. Naar verwachting staan op zondag 29 maart de eerste vliegtuigen opgesteld op de Aalsmeerbaan. In de loop van de week zullen dit er steeds meer worden.

Polderbaan en Kaagbaan

Bij het gebruik van de Aalsmeerbaan hebben relatief meer mensen last van het vliegverkeer ten opzichte van bijvoorbeeld de Polderbaan en de Kaagbaan. Dit komt omdat in de omgeving van de Aalsmeerbaan er meer woningen staan. Bij voorkeur zet Schiphol de komende periode de Kaagbaan en de Polderbaan in. Welke baan wordt ingezet, hangt af van de beschikbaarheid, de veiligheid, het zicht, de wind- en weersomstandigheden, de milieuregels en regels voor baangebruik. Wanneer de omstandigheden daarom vragen, kunnen dus ook de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan in gebruik zijn. Het baangebruik in de nacht zal niet anders zijn. Wel is het aantal nachtvluchten voorlopig minder dan gebruikelijk.

Parkeerpuzzel

Schiphol bekijkt dagelijks wat er nodig is om het vliegverkeer dat nog wel vertrekt en aankomt zo goed mogelijk te bedienen. Op dit moment zijn dit naast passagiersvluchten vooral repatriëringsvluchten en vrachtvluchten die medische benodigdheden zoals verbanden, mondkapjes, brillen en handschoenen invliegen. Er zijn deze periode meer vrachtvluchten dan normaal, en voor deze vrachtvluchten hebben platformen en gates nodig. Daar kunnen vliegtuigen dus niet geparkeerd blijven staan, omdat deze toestellen na het afhandelen van de vracht ook weer plaats moeten maken voor de volgende. Hierdoor is het dagelijks puzzelen waar welk vliegtuig kan staan en of het daar kan blijven staan. In totaal heeft Schiphol zo’n 200 parkeerplekken voor vliegtuigen. Dit aantal wordt nu uitgebreid met de inzet van de Aalsmeerbaan en door extra plekken bij de hangars te creëren.

Vragen?

Kijk voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik op de website www.bezoekbas.nl of bel naar 020-6015555.