‘Aalsmeer zingt’ met Immanuël in Dorpskerk

Aalsmeer – Aanstaande zondag 7 oktober staat er weer een zangdienst op het programma in het kader van ‘Aalsmeer zingt’. Er zal deze avond medewerking worden verleend door het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis/Mijdrecht onder leiding van de dirigent Jan Verhoef.

Door de jaren heen is dit koor uitgegroeid tot een koor van bijna 80 leden. Het Concertgebouw in Amsterdam en De Doelen in Rotterdam zijn locaties waar het koor al enige malen heeft opgetreden en nu staat de Dorpskerk in Aalsmeer op het programma. Tijdens concerten wordt het koor begeleid door de Aalsmeerse musicus Theo Griekspoor.

Het koor zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen, dit alles begeleid door Theo Griekspoor op het schitterende, bijna 150 jaar oude Knipscheer orgel van de Dorpskerk. De dienst zal onder leiding staan van nieuwe predikant van de Dorpskerk, dominee G. de Ruiter.

Al met al belooft het zondag weer een mooie en muzikale dienst te worden vanaf 18.30 uur in de Dorpskerk in de Kanaalstraat!