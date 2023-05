Aalsmeer viert Fairtrade week

Aalsmeer – Het is tot en met 14 mei Fairtrade week. Om dit te vieren heeft Betty Kooij namens de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer een cadeaudoos aan wethouder Willem Kikkert overhandigd. Ook wappert de Fairtradevlag voor het raadhuis en in de hal is een bordje opgehangen om te laten zien dat Aalsmeer een Fairtrade Gemeente is. De cadeaudoos is een bedankje omdat de gemeente een concrete bijdrage levert aan een eerlijke wereld voor iedereen. Er wordt in het raadhuis namelijk koffie, thee en chocolademelk geschonken met het Fairtrade keurmerk.

Leefbaar inkomen

Ruim 80 Fairtrade Gemeenten in Nederland werken aan een duurzame wereld waarin mensen, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. En dat is hard nodig. Er leven nog teveel mensen in armoede. Fairtrade Gemeenten zetten zich actief in om voor boeren en werknemers een leefbaar inkomen en loon te realiseren. Want armoede bestrijden begint met het betalen van een eerlijke prijs.

Duurzame toekomst

Fairtrade werkt eraan om de grondoorzaken van armoede aan te pakken. Iedereen moet genoeg inkomen hebben om eten en kleding van te kopen, kinderen naar school te sturen, medische zorg, plus een beetje extra voor noodsituaties en om te sparen, nadat alle landbouwkosten volledig zijn gedekt. Op deze manier werken boeren en werknemers aan een duurzame toekomst die goed is voor mens én milieu.

Ook meewerken aan een eerlijke wereld? Koop eerlijke Fairtrade producten en sluit aan bij de werkgroep. Dit kan per mail: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl of telefonisch via 0297-321509. Kijk voor meer informatie op www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl