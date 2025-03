Aalsmeer – Het oldtimer-evenement ‘Aalsmeer Roest Niet’ gaat toch door dit jaar. Er waren geruchten dat de organisatie er mee ging stoppen vanwege de slechte staat van het parkeerterrein naast en achter Veiling Bloemenlust. Maar, er is goed nieuws te melden: De parkeerplaats gaat aangepakt worden en zal tip top in orde zijn voordat de deelnemers van dit prachtige evenement arriveren op zondag 1 juni. Dat de parkeerplaats bij Bloemenlust eindelijk opnieuw wordt bestraat, is een opluchting voor de organisatie van ARN.

“Het was eigenlijk geen doen meer om een buitenevenement als ‘Aalsmeer Roest Niet’ te organiseren op die parkeerplaats bij Bloemenlust”, vertelt Cees Eikelenboom. “Het terrein is al vele jaren de vaste start- en finishplaats van de toerrit met zo’n 200 oldtime voertuigen. Afgelopen jaar waren er enkele lage voertuigen die door het achterstallige onderhoud van het parkeerterrein bodemschade hebben opgelopen. En dat is natuurlijk doodzonde voor de oldtimers en was voor ons de reden om het evenement een jaar niet te organiseren.” Eikelenboom gaat verder: “Gelukkig is het nieuwe parkeerterrein zo goed als zeker voor 1 juni klaar om dit jaarlijkse evenement weer te faciliteren. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in om alle oldtimers en hun trotse eigenaars welkom te mogen heten en wel op een mooie, vlakke locatie!”

De inschrijving voor de 120 kilometer lange toerrit ‘Aalsmeer Roest Niet’ start in de tweede week van april. Op de site www.aalsmeerroestniet.nl is verdere informatie betreffende deelname en inschrijving te vinden.

Foto: Volkswagenbus bij ‘Aalsmeer Roest Niet’. Foto: aangeleverd