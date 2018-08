Aalsmeer Photo: ‘A Gray day’

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het Gemeentehuis hangen gedurende de zomermaanden de geselecteerde foto’s voor het Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht een aantal van deze foto’s.

Toen een bezoeker tijdens het Aalsmeer Flower Festival de foto bekeek van Yvon van Haaften stak zij haar voorkeur niet onder stoelen of banken. “Yvon heeft iets met haar foto gedaan waardoor zij er voor mij uitspringt.” Wanneer de fotografe gevraagd wordt hoe de foto tot stand gekomen is, is het antwoord verrassend. “Ik werd gevraagd om mee te doen en had eigenlijk geen enkel idee wat ik moest insturen. Mijn hoofd stond er niet naar. Ik las een tweede verzoek op een avond terwijl ik lekker ontspannen op de bank zat. Oké, dacht ik. Ik heb een bos bloemen uit de vaas gehaald voor mijn voeten neergelegd en dat gefotografeerd. De bloemen heb ik in kleur gehouden en mijn voet in zwart/wit.”

De vakjury vond de compositie van ‘A Gray day’ interessant en het totaalbeeld origineel. Ook gezien de titel bedacht door Aalsmeer Photo: Bloemen houden van mensen. De bloemen spelen een kleurige hoofdrol, maar de mens is juist door het zwart/wit duidelijk aanwezig. Ook bij vorige inzendingen gooide de foto’s van Yvon van Haaften hoge ogen.

De foto’s zijn – samen met een aantal schilderijen van de Amazing Amateurs – vrijblijvend tijdens de werkdagen in het gemeentehuis te bekijken.

Janna van Zon