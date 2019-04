Aalsmeer op kaart gezet in Historische Centrum

Aalsmeer – Stichting Oud Aalsmeer heeft in de nieuwe expositie ‘Gemeten’ in het Historische Centrum het oude Aalsmeer op de kaart gezet. Vanaf nu is op historische kaarten van buitengewone kwaliteit te zien hoe uw woonomgeving is veranderd sinds 1650.

Het polderlandschap in en rondom Aalsmeer heeft veel veranderingen doorgemaakt: van de vervening van Aalsmeer en omgeving, het doorbreken van de Legmeerdijk, de droogmaking van de Oosteinderpoel tot de plannen voor een ringdijk rondom de Schinkelpolder. Dit alles is te bewonderen op de kaarten die geselecteerd zijn in de expositie. Bij de kaarten is een korte toelichting met datering én het historische kader te lezen, zodat het verhaal van het Aalsmeerse landschap een overzichtelijk geheel wordt.

De expositie is voor €5,- te bekijken, inclusief een bezoek aan de Historische Tuin of gratis te bezoeken met een museumjaarkaart.

De catalogus van de expositie is verkrijgbaar voor €7,50 ter plaatse en via de website www.stichtingoudaalsmeer.nl.