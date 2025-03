Aalsmeer ook in 2024 relatief veilige gemeente

Aalsmeer – Aalsmeer was ook in 2024 een relatief veilige gemeente. Het aantal ernstige incidenten is gelukkig beperkt en de gemeente scoort goed als het gaat om de veiligheidsbeleving van de inwoners, zo is te lezen in het jaarverslag van burgemeester Gido Oude Kotte. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Veiligheid wordt gerealiseerd door de inzet van veel partijen: gemeente, politie, brandweer en andere (veiligheids)partners. Maar ook de inwoners en ondernemers zijn onmisbaar voor een veilige gemeente.

Politiecijfers

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Aalsmeer is in 2024 met 11% gestegen ten opzichte van 2023: van 1092 naar 1214. Het aantal meldingen van diefstal/inbraak is gestegen van 34 in 2023 naar 50 in 2024 (een stijging van 47%). Daarnaast is het aantal geweldsmisdrijven gestegen van 84 naar 114 (een stijging van 36%). En ook het aantal bedreigen is gestegen: van 23 naar 51 (een stijging van 122%). En tot slot is het aantal vernielingen/zaakbeschadi-gingen met 92% gestegen: van 78 in 2023 naar 150 in 2024. Er is een afname te zien voor diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis (van 17 naar 11), diefstal van motorvoertuigen (van 15 naar 10) en diefstal/inbraak bedrijven en instellingen (van 22 naar 18).

Ondanks relatief goede veiligheids- en misdaad-cijfers over 2024 valt de flinke stijging in Aalsmeer qua vernielingen wel negatief op. Dit komt met name door twee incidenten. In mei werden van tien-tallen personenauto’s de banden lek gestoken op een parkeerlocatie aan de Middenweg. Daarnaast spoten jongeren in oktober in een parkeergarage in Aalsmeer brandblussers leeg over tientallen geparkeerde auto’s. Hierdoor ontstond grote schade aan de voertuigen.

Brandweer: 245 uitrukken

De brandweer Aalsmeer heeft in 2024 in totaal 245 uit-

rukken gehad, waarvan 214 in Aalsmeer en Kudelstaart.

Hierbij was een aantal zeer heftige gebeurtenissen,

zoals een reanimatie van een kind dat te water was

geraakt in Kudelstaart, een zwaargewonde motorrijder

op de Aalsmeerderweg, een man die werd overvaren

op de Westeinderplassen (met fatale afloop),

een zwaar ongeval op de Legmeerdijk, een grote

brand op de Poelweg en een verdronken man tijdens

Vuur & Licht op het Water. Verder heeft de brandweer

Aalsmeer assistentie verleend bij een aantal grote

branden in de regio en diverse inzetten gehad met de

boot buiten het eigen gebied.