Aalsmeer omarmt de Ride for the Roses

Aalsmeer – Op zondag 1 oktober is Aalsmeer het toneel van een bijzonder fietsevenement: de Ride for the Roses. Na twee eerdere edities is de Ride for the Roses dit jaar weer terug in Aalsmeer en het belooft opnieuw een mooie dag te worden. De fietstocht brengt veel mensen en bedrijven samen met hetzelfde doel: een toekomst met minder kanker, meer genezing en een beter leven voor iedereen na kanker.

Enthousiasme en betrokkenheid

De Ride for the Roses heeft de afgelopen maanden een golf van enthousiasme en betrokkenheid ontketend. Zo heeft Loogman deze laatste twee weken voor het evenement de gehele wasstraat in Aalsmeer omgedoopt tot speciale Ride for the Roses wasstraat. Alle klanten krijgen van het bedrijf een bijzondere gift en Loogman betaalt 50% van het inschrijfgeld. Een geweldige bijdrage aan het evenement.

Ook Dutch Flower Group heeft het evenement omarmt en zij gaan met maar liefst 130 collega’s en relatie meefietsen met de Ride for the Roses. Samen met Marjoland verzorgen zij ook de bijzondere finishroos, die elke deelnemer krijgt na deelname.

Daarnaast hebben ook heel veel inwoners uit Aalsmeer en omgeving zich al ingeschreven voor de fietstocht. Ruim 1.100 deelnemers staan er al op te teller en dit aantal groeit elke dag. Veel deelnemers zetten zich met ziel en zaligheid in om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. En met succes, er is al meer dan 100.000 euro opgehaald.

Berget Lewis bij de start

Niemand minder dan Berget Lewis zal bij de start aanwezig zijn om alle deelnemers op gang te helpen. Zij zal dan ‘the Rose’ van Bette Midler live zingen, dit is het lijflied van de Ride for the Roses. Na dit bijzondere moment worden de deelnemers op gang geschoten om 25, 50 of 100 kilometer te gaan fietsen. De routes brengt de deelnemers dwars door het Groene Hart langs mooie plekken als de Langeraarse Plassen, de Westeinderplassen en natuurlijk langs de iconische Watertoren van Aalsmeer. De start en finish zijn bij het nieuwe evenementen terrein, naast zwembad de Waterlelie.

Doe ook mee!

Inschrijven voor deze bijzondere dag is nog mogelijk via de website: www.ridefortheroses.nl. Wacht niet te lang, want de inschrijving sluit op 29 september. De Ride for the Roses is voor iedereen, dus doe ook mee!