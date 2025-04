Aalsmeer krijgt eindelijk eigen Repair Café

Aalsmeer – In Aalsmeer en Kudelstaart komt eindelijk een eigen Repair Café. Zodat er minder weg gegooid wordt en meer gerepareerd. Minder verspillen en meer delen. En vooral: samen dingen doen. Doe jij mee? In heel Nederland zijn Repair Café’s inmiddels een begrip. Op een vaste middag per maand brengen handige vrijwilligers daar kapotte apparaten, kleding of speelgoed weer tot leven. En dat scheelt niet alleen geld, maar ook grondstoffen en afval.

“Met het Repair Café zetten we iets moois op in Aalsmeer”, zegt initiatiefnemer Theo Bergonje van de Stichting Nieuw Aalsmeer. “We zijn in gesprek gegaan met de bibliotheek in Aalsmeer, organisatie Gro-up, buurthuizen en de gemeente en overal voelen we enthousiasme.”

Dankzij de gastvrije samenwerking komt er straks één keer per maand een Repair Café in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef op maandagmiddag en in Place to Bieb in de Graaf Willemlaan in Kudelstaart op dinsdagmiddag. Wethouder duurzaamheid Willem Kikkert vindt het Repair Café in de visie passen van de gemeente: “Het is een initiatief vanuit bewoners, er is een element van samenwerking en verbinding en het is ook nog eens duurzaam. Zo zien wij het in Aalsmeer graag.”

Vrijwilligers gezocht

Voor het Repair Café zijn handige, sociale en enthousiaste vrijwilligers nodig. Of je nu handig bent met stekkers, naald en draad, of gewoon graag een kop koffie schenkt en een praatje maakt: jouw inzet is welkom. Samen van het Repair Café een plek van ontmoeting en herstel maken, in alle betekenissen van het woord. Doe mee! Wil jij vrijwilliger worden of meedenken over de opstart? Meld je aan via nieuwaalsmeer@gmail.com of neem telefonisch contact op met initiatiefnemer Theo Bergonje via 06-22514297. Voor meer informatie: www.nieuwaalsmeer.nl.

Foto: Het Repair Café in Uithoorn (foto aangeleverd).