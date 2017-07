‘Aalsmeer inzicht’ over duurzaamheid

Aalsmeer – Op woensdag 20 september vindt de tweede bijeenkomt van ‘Aalsmeer inzicht’ plaats. Dit keer is het thema verduurzaming.

Verduurzaming is een noodzaak. Als er nu niks gedaan wordt, is de aarde in enkele decennia volledig uitgeput. Gelukkig groeit het besef dat het roer om moet, als de bewoners van nu nog een leefbare wereld aan hun kinderen willen doorgeven.

Meld je nu aan!

Duurzaamheid gaat over slimme keuzes voor de toekomst met oog voor mens, natuur en economie. Hoe elkaar, inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente, inspireren om die duurzame ontwikkeling in Aalsmeer tot stand te brengen? Daar gaat 20 september over. Er gaan inspirerende sprekers uitgenodigd worden. En het is natuurlijk weer de bedoeling dat de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan! Meld je nu aan voor de 20ste! Dit kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl

Bij de eerste bijeenkomst van ‘Aalsmeer inzicht’ over technologische ontwikkeling en innovatie op 7 juni geweest? Of weten waar het over ging? Op www.aalsmeerinzicht.nl is de aftermovie te zien en het verslag met de belangrijkste punten van de bijeenkomst en de enquête.