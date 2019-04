Aalsmeer heeft officieel nieuwe burgemeester!

Aalsmeer – Alle stoelen in de raadzaal bezet en een volle trouwzaal om ‘live’ op een scherm mee te kijken: De nieuwe burgemeester van Aalsmeer is afgelopen dinsdag 16 april onder grote belangstelling van familie, vrienden en inwoners officieel geinstalleerd.

Gido Oude Kotte werd beëdigd door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, en kreeg de ambtsketting omgehangen door loco-burgemeester en wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Een bijzonder moment, noemde commissaris van de Koning het debuut van Gido Oude Kotte als burgemeester, die voordat hij deze nieuwe uitdaging aanging wethouder was in Heerhugowaard. De 38-jarige nu eerste burger van Aalsmeer is de jongste burgemeester van Noord-Holland.

Donderdag in de krant meer over de beëdiging en een kennismaking met de nieuwe burgemeester van Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl