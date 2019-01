Aalsmeer economische motor in AM-verband

Aalsmeer – Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland bezocht afgelopen woensdag de regio Amstelland-Meerlanden. Hij ging in gesprek met wethouders economische zaken van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, de Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Onderwerp: hoe de economische groei in deze regio te faciliteren.

De economische groei in de regio Amstelland-Meerlanden (AM) was vorig jaar 4,2%. Dit is 1 procentpunt hoger dan de groei in Nederland en een half procentpunt hoger dan die in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Bond werd gesproken over de economische groei in relatie tot ruimtelijke mogelijkheden en hoe gemeenten in regionaal verband hier zo goed mogelijk gezamenlijk mee om kunnen gaan.

Behouden en versterken

Wethouder economische zaken Robert van Rijn van Aalsmeer: “Met ruim 2.500 bedrijven vooral in de sierteelt en logistieke sector, is Aalsmeer een economische motor in MRA- en AM-verband, ook op het gebied van werkgelegenheid. Om dit te behouden en versterken moeten we niet alleen kijken naar nieuwe bedrijventerreinen, maar ook naar transformatie van verouderde, niet levensvatbare glastuingebieden.”

De AM-regio heeft Jaap Bond uitgenodigd om te laten zien hoe de regio samenwerkt, welke opgaven de regio heeft en welke acties nodig zijn.

De gedeputeerde was zeer geïnteresseerd in de gezamenlijke aanpak en hoe de regio er economisch voor staat.

Foto: Wethouders Economische Zaken Floor Gordon (Amstelveen), Robert van Rijn (Aalsmeer), Jeroen Klaasse (Diemen), Axel Boomgaars (Ouder-Amstel), Rein Kroon (Ronde Venen), Marja Ruigrok (Haarlemmermeer), Jan Hazen (Uithoorn) en gedeputeerde Jaap Bond van Provincie Noord-Holland tijdens het werkbezoek op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen.