Aalsmeer doet weer mee aan NK Tegelwippen

Aalsmeer – Ook dit jaar doet Aalsmeer mee aan het NK Tegelwippen. Hiermee moedigt de gemeente inwoners aan om hun tuin te vergroenen. Inwoners die in hun tuin tegels vervangen door groen kunnen gratis hun tegels laten ophalen. De Tegeltaxi rijdt op maandag 18 september door Aalsmeer en Kudelstaart.

Aan het NK Tegelwippen doen zo’n 160 gemeenten mee. Het doel is om zoveel mogelijk tuinen groen(er) te maken. Tot eind oktober kunnen inwoners meedoen en hun tegels in de tuin vervangen door groen. Groenere tuinen voorkomen wateroverlast, bieden koelte in tijden van warmte en vergroten de leefruimte voor planten en dieren.

Gratis Tegeltaxi

Op dit moment zijn al ruim 3.000 tegels opgehaald in Aalsmeer. Dat staat gelijk aan zo’n 270 vierkante meter groen. Inwoners die hun tegels vervangen door groen, kunnen zich via www.aalsmeer.nl/tegelwippen aanmelden voor de (gratis) Tegeltaxi. Op de website staat ook meer informatie over het NK Tegelwippen. Aanmelden voor de Tegeltaxi kan tot en met donderdag 14 september. Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen ander (tuin)afval. De tegels kunnen op de dichtstbijzijnde straathoek worden neergelegd, vanaf 16.00 uur op zaterdag 16 september, tot uiterlijk 7.30 uur op maandag 18 september.