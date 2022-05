Aalsmeer bruist dit weekend: Veel te doen!

Aalsmeer – Al plannen aan het maken voor het weekend? De Meerbode helpt een handje, want er is een strakke planning vereist. Er is namelijk weer veel te doen in bruisend Aalsmeer. Bijzondere uitjes (met de kinderen) zijn het schaapscheerdersfeest op kinderboerderij Boerenvreugd op vrijdag 20 mei en de open dag van de Brandweer Aalsmeer in en rond de kazerne aan de Zwarteweg op zaterdag 21 mei.

De schapen van de kinderboerderij mogen hun winterjas uitdoen en krijgen een frisse zomercoupe. Tussen 13.30 en 15.30 uur komen de ‘kappers’ in actie en publiek is van harte welkom. Kinderen mogen in de tent schaapjes knutselen, er lopen veel jonge dieren rond bij Boerenvreugd en er zijn twee nieuwe bewoners, de schapen Dora en Dunja en ze zijn heel nieuwsgierig!

Tijdens de open dag van de Brandweer is er van alles te zien en te doen. Er worden demonstraties gegeven, durfals mogen instappen in de hoogwerker en van Aalsmeer genieten op 30 meter hoogte, voor de kinderen staan spuitspelletjes klaar en er kunnen onder andere ritjes gemaakt worden in een brandweerwagen en meevaren in de brandweerboot is eveneens mogelijk. De open dag is van 11.00 tot 16.00 uur.

Solexen, kunst en bloemen

Nog een aantal leuke tips: Solexrit met oude bromfietsen. De stoet vertrekt zaterdag rond 10.30 uur vanaf Van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165. De deuren van het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 staan open en presenteren mooie exposities (laatste weekend ‘Wonderland’ in FAM). Het Oude Raadhuis is open van vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur en het Flower Art Museum van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. En de Historische Tuin bezoeken is een aanrader, dit weekend open van 10.00 tot 16.30 uur.

Livemuziek

Cultuurliefhebbers hebben aanstaand weekend eveneens een ruime keuze. Vrijdag 20 mei treedt het kleinkunstduo Laat Maar op in Bacchus vanaf 20.30 uur en de volgende dag, zaterdagavond 21 mei, trakteert de Aalsmeerse band Ten Beers After op muziek van hoge gisting in het culturele café aan de Gerberastraat. Ook zaterdag: Voorjaarsconcert van Sursum Corda en popkoor Soundsation in De Spil in Kudelstaart vanaf 20.00 uur, Bon Ami reünie in The Beach aan de Oosteinderweg vanaf 21.00 uur en optreden band Valium in café Joppe in de Weteringstraat vanaf 21.30 uur.

Tot slot een feestje op zondag in Kudelstaart: Viering 150 jaar parochie St. Jan Geboorte in en rond de kerk aan de Kudelstaartseweg met een viering, lunch en tentoonstelling van 11.00 tot ongeveer 14.00 uur. Kijk voor meer informatie en nog meer activiteiten in de krant, alvast goed weekend!