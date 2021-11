Aalsmeer bij Sintdefilé Paleis Soestdijk

Aalsmeer – Met een vrolijk bloemencorso heeft de gemeente Aalsmeer vandaag, zaterdag 13 november, deelgenomen aan het Sinterklaasdefilé bij Paleis Soestdijk. Naast de fleurige bloemengroet in de vorm van een corsokar werd Sinterklaas verrast met een grote vaas met daarin 88(8) aardbeien omdat Aalsmeer dit jaar 888 jaar bestaat.

Op de corsokar met elektrische trekker stonden de watertoren, een koek- en zopiekraam, een zeilbootje en een handbaldoel. Het geheel is ontworpen en gebouwd door Elize Eveleens en Frits Nisters van Klimprodukties.

Aardbeien in de bakfiets

Voorop in de stoet liep Finn uit Kudelstaart met het bord met de gemeentenaam, daarnaast fietsten twee meisjes op vrolijk versierde fietsen. Burgemeester Gido Oude Kotte reed op een antieke bakfiets van de firma Dobber daar vlak achteraan. In de bak zaten zijn dochter Sofia en kinderburgemeester Anne van Duijn met een grote vaas met aardbeien. “888 aardbeien omdat met aardbeien alles in Aalsmeer is begonnen en we 888 jaar bestaan dit jaar”, zei de kinderburgemeester toen ze Sinterklaas de vaas overhandigde. “Onze vlag is ook van de aardbei met rood van het fruit, groen van het blad en zwart van de aarde. En aardbeien is ook nog eens mijn favoriete fruit.”

Inclusief, recreatief en sportief

De bloemrijke optocht uit Aalsmeer liet aan Sinterklaas zien dat de gemeente Aalsmeer veel te bieden heeft voor kinderen. Ze kunnen zich op- en in het water vermaken, hebben de mogelijkheid om aan (top)sport te doen en hebben daarbij altijd de watertoren als vertrouwd beeld van thuis. “Met de aanwezigheid van kinderen uit de Taalklas en van Ons Tweede Thuis waren we compleet”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Sinterklaas is feest voor ons allemaal.”

Enthousiaste inzet

De gemeente Aalsmeer bedankt bloemengroothandel Barendsen, Burgers Carrosserie, Stieva Metaal Groep, Sinterklaas in Aalsmeer, Kicksfotos.nl, de Taalklas, Stichting Ons Tweede Thuis en Majoor Makelaars Baarn voor hun enthousiaste inzet. Zonder de hulp van deze partijen was het niet gelukt.

Corsokar voor het raadhuis

De corsokar is deze zaterdag 13 en zondag 14 november nog te zien voor het bordes van het raadhuis (Raadhuisplein), dat dit weekeinde is omgedoopt tot Het Grote Huis van Sinterklaas.