888 Happy Stones voor 888-jarig Aalsmeer

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer bestaat 888 jaar! In het jaar 1133 dook de naam Aalsmeer namelijk voor het eerst op in de geschiedenis. Om aan dit leuke feit een blijvende herinnering te hebben, wil de gemeente een klein monument met zogeheten Happy Stones maken. Er zijn prijzen te winnen voor de opvallendste stenen.

Happy Stones zijn kleurrijk versierde stenen die je kunt verstoppen in de natuur of op straat zodat anderen ze vinden. Als je een Happy Stone vindt, kun je hem weer verstoppen voor iemand anders om te vinden, maar er zijn ook mensen die ze mee naar huis nemen en ze verzamelen. En door dat laatste, is het idee van de gemeente ontstaan.

Iedereen (met ‘iets’ met een 8) kan meedoen

De gemeente wil Happy Stones verzamelen om een blijvende herinnering te creëren aan het 888-jarig bestaan. Iedereen die in Aalsmeer of Kudelstaart woont (en iets heeft met een 8) kan meedoen aan deze actie. Kijkt u altijd het achtuurjournaal? Bent u geboren op 8 mei? Woont u op nummer 68? Heeft u 8 broers en zussen? Zit er een 8 in uw telefoonnummer of in uw leeftijd? Of heeft u nog iets anders met een 8? Doe mee! Maak één (of meer) Happy Stone(s) en lever die in op het raadhuis in Aalsmeer. Als de gemeente voldoende Happy Stones binnen heeft, worden er 888 verwerkt in een klein monument. Deelnemers hebben tot en met 28 november 2021 de tijd om hun Happy Stone(s) in te leveren op het raadhuis. Vermeld bij de steen of stenen uw naam, telefoonnummer en/of mailadres waarop u bent te bereiken.

Mooie prijzen voor lokale initiatieven

De gemeente geeft acht keer een prijs van 888 euro aan 8 verschillende lokale sociale initiatieven. Die initiatieven mogen door iedereen worden voorgedragen, waarna de gemeente een longlist samenstelt. 8 winnaars in vier categorieën stenen kiezen dan gezamenlijk de winnende initiatieven. Die vier categorieën zijn: de ‘kunstigste steen’, de ‘meest lokale look’, de ‘meest hoopvolle boodschap’ en de ‘blijste steen’. In elke categorie worden, door een jury, twee prijswinnaars gekozen die een lokaal sociaal initiatief van de longlist mogen verrassen met de geldprijs. Uiteraard is er voor de 8 winnaars van de verschillende categorieën stenen zelf ook een leuke prijs beschikbaar.

Hoopvolle toekomst

De gemeente hoopt dat het monument een kleurrijke afspiegeling van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart wordt. En daarmee een hoopvolle wens is voor de toekomst. “Happy Stones maken en vinden is allebei leuk. Je wordt er blij en vrolijk van. Het (weer) neerleggen voor een ander, is eigenlijk jouw blijheid en vrolijkheid doorgeven aan die ander”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Je kunt er ook eindeloos mee doorgaan. Wij willen met het kleine monument van Happy Stones iets blijvends doorgeven aan de komende generaties. Een kleurige boodschap uit het verleden, toen we nog maar 888 jaar waren.”

Happy Stones maken

Iedereen kan de Happy Stones makkelijk zelf maken. Zoek simpelweg een mooie steen in de natuur of laat er één voor je zoeken. En beschilder deze dan op de manier die jij leuk vindt. Gebruik wel verf of stiften die watervast zijn. Denk bijvoorbeeld aan acrylverf of acrylstiften. Is je steen klaar, laat hem goed drogen. En vergeet niet als je klaar bent er een laagje vernis, nagellak of ander beschermlaagje overheen te doen.