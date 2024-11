75+ Club te gast bij Gouwerok Aalsmeer

Aalsmeer – De 75+ club van de Vrienden van Zorggroep Aelsmeer, bestaande uit Aalsmeerse bedrijven die alle tenminste 75 jaar of ouder zijn, brengt twee maal per jaar een bedrijfsbezoek aan één van haar leden. Op 7 november was de club te gast bij Jacht- en Scheepswerf Gouwerok aan de Dorpsstraat. De opkomst was met 70 personen overweldigend. Voorzitter Berry Philippa heette iedereen hartelijk welkom en bedankte Esther Gouwerok en haar compagnon Michel Vermeulen voor de gastvrije ontvangst. Vervolgens kregen Esther en Michel het woord.

Gouwerok is een familiebedrijf dat in 1851 in Amsterdam is gestart met de bouw van schuitjes voor tuinders. Zes generaties en evenzoveel werven verder is Jacht- en Scheepswerf Gouwerok in Aalsmeer uitgegroeid tot een bedrijf dat beschikt over twee moderne hallen met een totaal vloeroppervlak van 2850 vierkante meter voor de bouw van aluminium casco’s voor mega-jachten. De werf heeft 35 vakmensen in dienst en sinds 2001 zijn Esther (zesde generatie) en Michel eigenaar. Tijdens de rondleiding over de werkvloer gaven Esther en Michel uitleg en werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om zelf een aluminium zeilbootje in elkaar te lassen. Hier werd met zeer veel enthousiasme gehoor aan gegeven en vol trots werden de resultaten geshowd. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk Indonesisch buffet, verzorgd door de koks van Zorggroep Aelsmeer. Met een boeket bloemen bedankte Berry Philippa tenslotte Esther en Michel voor de geweldige en gastvrije ontvangst.

Elektrische bus

Mede dankzij de contributie van de leden van de 75+ club en overige donaties kan de Stichting Vrienden activiteiten ondersteunen voor de 75+ers in Aalsmeer en Kudelstaart. Zo zetten de Vrienden zich momenteel in voor de aanschaf van een elektrische bus, voorzien van rolstoellift en laadpaal om de mobiliteit en veiligheid van de ouderen te waarborgen. De Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer hierbij steunen kan door op te geven als donateur of begunstiger. Een donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL90 RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van ‘donateur’. De minimumbijdrage voor het donateurschap is 25 euro per jaar. Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Alle gelden die binnenkomen worden volledig besteed aan de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart.

Foto’s: aangeleverd