75+ Club te gast bij bakkerij Vooges

Aalsmeer – De 75 + club van de Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer brengt twee maal per jaar een bedrijfsbezoek aan één van haar leden Op 12 oktober was de club te gast bij Vooges Brood- en Banketbakkerij op het industrieterrein aan de Visserstraat. De opkomst was overweldigend. In zijn welkomstwoord vermeldde voorzitter Berry Philippa onder andere dat het bedrijf al 102 jaar bestaat.

Hierna werd de nieuwe directeur van het zorgcentrum Frans Knuit in de gelegenheid gesteld zich even voor te stellen aan de 75 + club. Vervolgens kreeg eigenaar Wim Engel het woord. Samen met zijn vrouw Corine en zoon Jasper heeft hij de leiding van het bedrijf waar ruim 60 personen werkzaam zijn.

Binnenkort vier winkels

Vooges heeft een aparte bakkerij en drie winkels. Een vierde winkel wordt binnenkort geopend in Mijdrecht. Al het brood en banket wordt nog altijd ambachtelijk bereid en handmatig gecontroleerd tijdens het gehele proces. Zo kan de beste kwaliteit worden gegarandeerd, zowel voor particuliere en zakelijke klanten. Vermeld mag nog worden dat Jasper in 2006 tot ‘Beste Banketbakker van Nederland’ is benoemd.

Ambachtelijk werk en moderne technieken

Vervolgens werd een uitvoerige rondleiding gegeven in de bakkerij waarbij werd aangetoond dat ambachtelijk werken en moderne technieken heel goed samen kunnen gaan. Het was indrukwekkend wat er getoond werd. Na afloop werd er nog gezellig geborreld en genoten van lekkere hapjes, klaargemaakt door de koks van het Zorgcentrum Aelsmeer. Bij vertrek kregen de bezoekers een tas mee met overheerlijke producten, bereid door Vooges Brood- en Banketbakkerij. De Vrienden kijken terug op een zeer geslaagde bijenkomst. Het volgende bedrijfsbezoek zal in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.