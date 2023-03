75+ club Aelsmeer te gast bij Mediaverdi

Aalsmeer – De 75+ club van de Vrienden van Zorggroep Aelsmeer, bestaande uit Aalsmeerse bedrijven die alle 75 jaar of ouder zijn, brengt twee maal per jaar een bedrijfsbezoek aan één van haar leden. Op 8 maart jl. was de club te gast bij Kwekerij Mediaverdi aan de Oosteinderweg. De opkomst was overweldigend. Voorzitter Berry Philippa heette iedereen hartelijk welkom en bedankte de familie Buis voor de gastvrije ontvangst. Vervolgens kreeg Johan Buis het woord. Kwekerij Mediaverdi is een familiebedrijf dat al vijf generaties en meer dan 120 jaar actief is in de trekheester- en anjerteelt. De naam Mediaverdi is de afkorting van ‘Met Dianthus Verdiend’.

In 1901 begon overgrootvader Jacob Oor op de huidige locatie met de teelt van seringen en chrysanten en rond 1935 startte hij met de teelt van snijanjers. Later werd ook nog forsythia geteeld. In 2019 zijn de oude kassen gesloopt en is een nieuwe, duurzame en toekomstgerichte kas gebouwd. Het bedrijf beschikt over 3.200 vierkante meter kasruimte en 10.000 vierkante meter buitenoppervlakte. In de periode van januari tot en met april worden Viburnum opulus ‘Roseum’ (sneeuwbal) geproduceerd en van augustus tot en met oktober grootbloemige anjers (Dianthus). Tijdens de rondleiding over de kwekerij gaven drie generaties Buis uitleg over de teelt, afzet en alle technische snufjes. De koks van Zorggroep Aelsmeer zorgden voor een hapje en een drankje. In verband met Wereldvrouwendag kregen de bezoekers na afloop een prachtige bloeiende tak Viburnum mee naar huis. De Vrienden kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Mede dankzij de contributie van de 75+ club kan de Stichting Vrienden activiteiten ondersteunen voor de 75+ers in Aalsmeer en Kudelstaart. Het volgende bedrijfsbezoek van de 75+ Club zal in het najaar van plaatsvinden.