65ste Tentoonstelling Vogelvrienden

Aalsmeer – De Vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en Omstreken organiseert elk jaar een vogeltentoonstelling. Dit weekend wordt een jubileum gevierd, het is de 65e vogelshow. Een hoogte punt voor de vogelvereniging, het bestuur en de leden.

Officiële opening

De tentoonstelling wordt officieel geopend door de mevrouw A Kierkels, directeur bij Meerlanden te Rijsenhout, op vrijdagavond 27 oktober om 20.00 uur. De tentoonstelling is in zaal De Baccara in de Baccarastraat 1 en vrijdag na het officiële moment geopend tot 22.00 uur. Zaterdag 28 oktober zijn bezoekers welkom tussen 10.00 en 20.00 uur en op zondag 29 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Tevens draait op zondag om 15.00 uur het rad van avontuur en hier zijn vele mooie prijzen mee te winnen.

Buiten de vogelshow om is er voldoende ruimte om een kopje koffie of een drankje te nuttigen en mee te doen met de tombola of de loterij. Voor de jongste bezoekers staat de grabbelton klaar.

Uitgebreid assortiment

In totaal zijn er 352 vogels ingezonden, waaronder 14 vogels van de jeugd, bestaande uit kanaries, tropen en kromsnavels. Vooral vele aparte soorten vogels zijn op deze vogelshow te zien, zoals de kakatoes, alariovink, bastaard putter en bij de kanaries de speciale houdingsrassen die tentoongesteld worden in speciale kooien. De leden van de Vereniging van Vogelvrienden zijn trots dat zij zo’n uitgebreid sortiment aan vogels kunnen tentoonstellen.

Gratis toegang

Natuurlijk wordt het 65 jarig jubileum gevierd met een drankje en lekkere hapjes in de gezellige koffiehoek waar veel over de hobby kan worden bijgepraat. Iedereen is welkom om het jubileum mee te komen vieren. De tentoonstelling is ruimschoots de moeite waard om een kijkje te gaan nemen en de toegang is geheel gratis.