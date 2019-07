60.000,- van Rotary voor de Hersenbank

Aalsmeer – Dinsdagavond 2 juli konden voorzitter Ruud Hogenboom van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en toernooidirecteur Erik Schuiteman van dezelfde club in het Amsterdamse Bos een cheque van 60.000 euro overhandigen aan Inge Huitinga, directeur van de Nederlandse Hersenbank (NHB). Het geld wordt besteed aan speciaal onderzoek naar de verschillen tussen een medische diagnose bij leven en het beeld dat de hersenen na overlijden tonen. Doel is het vinden van oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziekten zoals bijv. de ziekte van Parkinson en dementie.



Verrassingen onderweg

Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht tijdens de negende editie van het Amsterdamse Bos Golf (ABG). De leden van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn hadden, in samenwerking met het Amsterdamse Bos, het bos voor 1 dag omgetoverd in een heuse 18 holes-golfbaan. In totaal streden 27 flights om de grote wisselbokaal, en werden 25 mensen middels een clinic de eerste basisprincipes van de golfsport door pro Arjan van Houten van golfschool Liemeer bijgebracht. Het ongewone en uitdagende karakter van de baan werd zeker tot uitdrukking gebracht door de vele culinaire verrassingen en verrassende obstakels. De hoofdsponsor van het evenement was Largo Travel. Largo is een luxe vakantie label. Het richt zich op het aanbieden van op maat gemaakte full- service vakanties.



De cheque

Het avondprogramma bestond uit een food court waar regionale ondernemers voor en exquise diner zorgden. Gert Stronkhorst traiteur-keurslager, Ad Bocxe van Bistro9, Dennis Wiersema van de Wijnschuur en Gerrit Verweij en Frank Tulp van het Rechthuis eten en drinken droegen op fantastische wijze hun steentje bij. De dag werd afgesloten met een veiling voorzien van spectaculaire kavels, een loterij en de prijsuitreiking. De overhandiging van de cheque van 60.000 euro vormde het klapstuk van de avond.

De Nederlandse Hersenbank bij monde van Inge Huitinga was diep onder de indruk en heel blij met deze opbrengst. In de afgelopen drie jaar dat de NHB het goede doel was van het Amsterdamse Bos Golf, is de teller komen te staan op 155.000 euro. Met dit enorme bedrag is het instituut al druk in de weer met bovengenoemd onderzoek en maakt het ook een groot verschil.



Vrijwilligers en sponsoren

Dit unieke evenement kan niet gerealiseerd worden zonder de onmisbare sponsoren en ruim 70 vrijwilligers. Horecamedewerkers, mensen die de baan aanleggen, administratieve krachten, kontakten met de sponsoren, medische diensten, marshall’s, geluid en beeldtechnici, enz. Allemaal hebben ze een enorme bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Grote dank is het ABG deze vrijwilligers dan ook verschuldigd. De vele sponsoren hebben voor een fantastische sfeer en op een geweldige manier bijgedragen aan de hoogte van de cheque.



De historie

Het ABG heeft in 2011 haar 1e editie gehad. De samenwerking met het Amsterdamse bos is ontstaan toen Rotary Aalsmeer-Uithoorn 2 Bosmobielen doneerde aan het bos. Mensen die slecht ter been zijn kunnen met de 6 persoons Bosmobielen een begeleide “wandeling” maken. U kunt zich inschrijven via de website www.bosmobiel.nl.

Binnen de Rotary club ontstond na de donatie het idee om in het bos te golfen voor goede doelen. En aldus geschiedde. De afgelopen 9 jaar zijn stichting MS Research, Het Nica van AMC Foundation voor een betere behandeling bij herseninfarcten, en de laatste drie jaar dus de Nederlandse Hersenbank de goede doelen geweest. Het totale bedrag van de afgelopen 9 jaar is opgelopen naar een totaal van 461.000 euro. Rotary club Aalsmeer – Uithoorn is enorm trots op het gegeven dat zij na 9 jaar in staat zijn om het enthousiasme bij het organiseren vast te houden en zelfs te kunnen vergroten. Ook de nieuwe leden gaan moeiteloos mee in de bestaande flow. In het land van de serviceclubs is dit bijzonder te noemen.



Tweede lustrum

Volgend jaar op 30 juni 2020 viert het ABG haar tweede lustrum. Volgens de organisatoren gaat dit een bijzondere editie worden. De eerste wilde ideeën zijn al geuit. Op onderdelen is zelfs al een uitgewerkt plan aanwezig. De afspraken met het Amsterdamse Bos en locatie-gastheer cricket club VRA zijn al definitief gemaakt. De eerste enthousiaste deelnemers hebben zich al ingeschreven… Oftewel men heeft er enorm veel zin in. Ga voor meer informatie over, of inschrijven voor de 10e editie van het Amsterdamse Bos Golf naar de website www.amsterdamsebosgolf.nl of stuur een email naar info@amsterdamsebosgolf.nl.