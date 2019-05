Kinderburgemeester: Zes kinderen verder

Aalsmeer – De 22 kinderen die zich kandidaat hadden gesteld voor de functie van kinderburgemeester beleefden woensdag 22 mei een erg spannende middag. De zestien meiden en zes jongens presenteerden hun plannen aan een deskundige jury. Het is al weer de vijfde keer dat deze verkiezingen in Aalsmeer worden georganiseerd. De gemeente is op zoek naar een waardige opvolger voor de huidige kinderburgemeester Hannah Fokkema

De kandidaten hadden een leerzame en erg leuke middag op het gemeentehuis. Ze kregen van Heleen van Wiechen een workshop ‘Hoe presenteer je jezelf’, maar daarmee bleef hun presentatie voor de jury toch spannend. Die jury bestond uit Lenneke Heijjer van De Binding, Heleen Broerse van basisschool De Graankorrel, de huidige kinderburgemeester Hannah Fokkema en wethouder Jeugd Robbert-Jan van Duijn.

Uit deze voorronde heeft de jury zes kandidaten geselecteerd. Dit zijn Amber van Kessel van De Oosteinder, Charlotte Spaargaren van OBS Samen Een, Nine Wentzel van Triade Hornmeer, Berber Veldkamp van Antoniusschool, Alisa Kockelkorn van OBS de Zuidooster en Maarten Hulleman van De Brug.

Campagne voeren

De zes geselecteerde kandidaten gaan van 27 mei tot 12 juni druk campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen op hen te laten stemmen. Nu zijn de kinderen namelijk aan de beurt om hun eigen kinderburgemeester te kiezen. De kandidaten proberen natuurlijk al hun vriendjes en vriendinnetjes, klas-en buurtgenoten te verleiden om naar het stemhokje te komen.



Stemmen tijdens Buitenspeeldag

Er wordt dit jaar een stemronde gehouden op drie locaties tijdens de Buitenspeeldag op 12 juni. In Aalsmeer Centrum kan worden gestemd bij de Dolfijn aan de Baccarastraat, in Aalsmeer Oost is de stembus geplaatst bij de speelvelden aan de Snoekbaarsstraat en in Kudelstaart kun je stemmen in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan. De kinderen stemmen in een echt stemhokje op hun favoriete kandidaat.



Installatie op 27 juni

Op 13 juni wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt aan de kandidaten en op maandag 17 juni wordt de nieuwe kinderburgemeester door de burgemeester en de wethouder gefeliciteerd op school. Op 27 juni wordt tijdens ‘Bouw een Bootje’ afscheid genomen van Hannah en wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel geïnstalleerd.