6 Bekers op NK Koreaans karate voor Wassanim

Aalsmeer – Zaterdag 6 april waren er weer Nederlandse kampioenschappen Koreaans karate (Tang Soo Do) in Hendrik Ido Ambacht. Er was een groot deelnemersveld van scholen uit heel Nederland en België.

Karate wordt in diverse delen van de wereld intensief beoefend en is in Europa ook een populaire sport, al krijgt kickboksen op dit moment meer aandacht op televisie en in de pers. Kickboksen is ook ontstaan vanuit karate, maar is harder en gevaarlijker. De beste vechters hebben eerst intensief karate geleerd voordat zij zich in andere avonturen stortten.

Bij Tang Soo Do karate, vooral belangrijk bij de jeugd, leert men zich goed te verdedigen en te beheersen in ongewenste situaties. Vooral kinderen die gepest worden hebben hier veel baat bij. Zij worden zelfverzekerder waardoor angsten verdwijnen en schoolprestaties beter worden. Niet dat er nu geleerd wordt om zomaar links en rechts klappen uit te delen, maar juist om zonder angst te kunnen leven. Het geleerde mag alleen in de sportschool beoefend worden en wanneer men op straat aangevallen wordt, dan mag je jezelf uiteraard verdedigen.

De wedstrijden van 6 april waren weer succesvol voor karateschool Wassanim uit Aalsmeer, zes bekers konden mee naar huis genomen worden. Kaylee Buys werd 1e met sparren, Gavin Luyendijk 1e met sparren en 2e met breektesten, Jaheim Aaron werd ook 1e met sparren. Lulu Jiang werd 3e met sparren bij de leeftijd boven 16 jaar, evenals Peter Bartels die 3e werd met sparren. Helaas geen prijs in deze categorie voor Nienke Smit. Zij heeft goed gevochten, maar de tegenstand was te groot. Zij vocht voor het eerst in de categorie boven de 16 jaar, dus doet nu vooral meer ervaring op.

De trainingsavond bij Tang Soo Do Wassanim is op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de gymzaal in de Rozenstraat. Belangstellenden zijn van harte welkom en een proefles behoort tot de mogelijkheid. Meer informatie is te vinden op de website www.wassanim.nl of neem contact op met leraar Johan van der Nald via 06-46827613 of met assistent Kees Steegman via 06-53114752.