56 huurwoningen op VVA terrein opgeleverd

Aalsmeer – Op het voormalige terrein van voetbalvereniging VVA, hoek Zwarteweg en Dreef, heeft Eigen Haard de afgelopen maanden 56 sociale huurwoningen opgeleverd. De een- en tweekamerwoningen zijn toegewezen aan jongeren en starters die vooral uit Aalsmeer komen. De woningen zijn grotendeels in de fabriek geproduceerd en op het terrein afgebouwd. Deze methode gaan Eigen Haard en andere corporaties steeds vaker gebruiken om snel, flexibel en duurzaam te bouwen. Dit modulaire bouwen zorgt voor ruim 50 procent minder CO2-uitstoot dan de traditionele bouw. Het scheelt ook bouwtijd en betekent minder overlast voor omwonenden op de bouwplaats.

Betaalbaar en goed geïsoleerd

Een van de nieuwe bewoners is Simone Koningen. Ze is enthousiast over haar nieuwe woning: “Ik ben heel blij met de woning en dat ik in Aalsmeer kan blijven. Mijn huis is betaalbaar en goed geïsoleerd. Ik kan vanuit mijn woning heel mooi de watertoren zien, het symbool van Aalsmeer. En mijn woning is dicht bij de bus, de sportschool en de winkels.”

Ontwerp nodigt uit tot contact

Anke Huntjens, bestuurder van Eigen Haard, vindt het belangrijk dat woningen van goede kwaliteit zijn en dat mensen prettig met elkaar wonen. “We laten hier zien dat je met modulair bouwen iets moois kunt neerzetten. Architect Rudy Uytenhaak en onze mensen hebben goed nagedacht over de uitstraling van het gebouw en over de manier van samenwonen. De binnentuin nodigt bijvoorbeeld uit tot sociaal contact en voorkomt anonimiteit. De bouwblokken liggen er vanuit een stedenbouwkundig oogpunt ook mooi bij, zeker als het groen straks klaar is.”

Het Klokhuis

Vorig jaar was in het jeugdprogramma ‘Het Klokhuis’ een reportage over de productie en bouw van deze woningen in Aalsmeer te zien. Presentator Pascal bezocht de fabriek en toonde hoe de woningen als lego steentjes op elkaar worden gezet.

Over Eigen Haard

Woningcorporatie Eigen Haard verhuurt en beheert ongeveer 57.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Met bewoners en partners werkt de corporatie aan goede en duurzame woningen in prettige wijken.

Foto Jaap Maars: Eigen Haard bestuurder Anke Huntjens (links) en bewoonster Simone Koningen.