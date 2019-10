Special Needs Taekwondo Team gehuldigd

Aalsmeer – Het Special Needs Taekwondo Team dat op het WK in Nieuw Zeeland zeer succesvol heeft gepresteerd, is woensdag 30 oktober gehuldigd in De Oude Veiling. Het team onder leiding van David Chung en overige begeleiders is feestelijk onthaald door logo-burgemeester Robbert-Jan van Duijn en Mike van der Laarse, voorzitter van de Mike Multi Foundation. De gemeente Aalsmeer is één van de sponsors van het Special Needs Taekwondo Team, net als MMF die financiële steun biedt aan diverse minder-valide sporters en teams.

Mike van der Laarse bekijkt de foto en wethouder Robbert-Jan van Duijn toont de foto.

Het team heeft op het WK Special Needs Taekwondo in Nieuw Zeeland liefst 27 medailles vergaard. Voorafgaand aan de vere reis hadden de wethouders Wilma Alink en Robbert-Jan van Duijn het team veel succes gewenst. “Voor ons waren het al winnaars toen ze vertrokken naar het WK”, concludeerden zij. “Nu met zo’n groot aantal medailles op zak verdienen ze een gepaste ontvangst.”

Alle Special Needs Taekwondo helden mogen naar de bioscoop en krijgen een drankje en popcorn van de gemeente.

Het WK-team werd door de gemeente onder andere getrakteerd op een mooie groepsfoto en een avondje of middag naar de bioscoop. Wethouder Van Duijn: “We zijn blij dat we het als gemeente mede mogelijk hebben gemaakt dat het Special Needs Taekwondo Team op dit WK aanwezig kon zijn en natuurlijk supertrots op de door hen gewonnen medailles, 27 in totaal. Geweldig!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl