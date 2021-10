500e sleutel van de bieb voor familie Kroft

Aalsmeer – Maandag 25 oktober was het feest bij en in de Bibliotheek. Het 500e lid van hun service Open+ is deze middag officieel welkom geheten door wethouder Wilma Alink. Karlijn Kroft en haar kinderen Tygo en Suze kregen maandagmiddag 25 oktober de ‘sleutel’ van Bibliotheek Aalsmeer uitgereikt door de wethouder van Kunst en Cultuur. Het gezin uit Kudelstaart is de 500e gebruiker van Open+, een service van de bibliotheek waarbij bezoekers zichzelf naar binnen laten met hun pasje als er geen medewerker aanwezig is.

Experiment geslaagd

Open+ startte in juni dit jaar met een zogenaamde pilot. Hoe zouden bezoekers het vinden om in alle vroegte of laat op de avond alleen in de bibliotheek te zijn? Zou alles goed werken? Op slechts één andere plek in Nederland werd dit vertrouwen aan de leden geschonken, dus eerst testen was verstandig. “Het bleek echter super te verlopen”, legt projectleider Lizet van Zegveld van de bibliotheek uit. “Een uitkomst voor iedereen die niet gebonden wil zijn aan openingstijden om een boek te halen, aan activiteiten deel te nemen of de krant te komen lezen. We zien dat bezoekers op ieder moment van de dag langskomen, ook laat in de avond en op zondag.” In een half jaar groeide de gebruikersgroep flink en inmiddels maken meer dan 500 mensen met volle tevredenheid gebruik van Open+. “Experiment geslaagd. Tijd om heel Aalsmeer ervan te laten profiteren”, aldus Lizet.

Vrij en ondernemend

“Een aanwinst voor de gemeente”, noemde wethouder Alink het nieuwe concept. Maandagmiddag feliciteerde ze de bibliotheek. “We zijn heel trots dat we de eerste in de regio zijn met een Open+ systeem en ik ben blij dat de leden er al zo goed gebruik van maken. Het idee past ook goed bij de vrije en ondernemende instelling van onze inwoners”, aldus de wethouder.

Wil jij ook zelfstandig van Bibliotheek Aalsmeer gebruik maken? Word lid van de bibliotheek en meld je aan voor Open+ op www.debibliotheekamstelland.nl/openplus.

Foto: Wethouder Wilma Alink en Tygo, Suze en Karlijn Kroft met de symbolische sleutel.