48 Corona-besmettingen erbij in Aalsmeer

Aalsmeer – Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in het hele land fors toe. Vooral de Randstad staat diep in het rood. De meest gemelde besmettingen worden al dagen geconstateerd in Amsterdam. Ook de grote steden Rotterdam en Den Haag staan dagelijks in de top drie. In de plaatsen rond de hoofdstad houdt het coronavirus eveneens flink huis.

In Aalsmeer zijn afgelopen week 157 besmettingen geconstateerd. De week ervoor was dit aantal 109, dus een stijging van 48 besmette inwoners. Bij een aantal van 100.000 inwoners is dit 492.8 en met dit cijfer overschrijft Aalsmeer haar grotere buurgemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer (beiden 453.8 per 100.000).

Er zijn gelukkig geen inwoners uit Aalsmeer opgenomen in ziekenhuizen en er vallen geen overledenen te betreuren. Ook in Uithoorn en Amstelveen blijven de opnames en overledenen deze week op nul. In Haarlemmermeer liggen 7 inwoners ter behandeling in het ziekenhuis en hebben 6 inwoners het covid-19 virus niet overleefd.

In Uithoorn zijn deze week 127 besmettingen vastgesteld. Vorige week was dit 97, dus 30 meer (430.8 per 100.000). In Amstelveen steeg het aantal besmette inwoners met 72 (van 344 naar 416) en in Haarlemmermeer met 262 (van 446 naar 708).

Maatregelen

Afgelopen dinsdag 13 oktober heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd, die gelijk vandaag ingaan. Hierover werd volop gespeculeerd en wat gevreesd werd is voor de komende twee of vier weken de waarheid: De horeca (café’s en restaurants) moeten dicht en de sportcompetitie is stil gelegd. Overigens blijft afhalen bij restaurants wel mogelijk. Doe dit vooral en blijf lokaal shoppen. Samen in Aalsmeer tegen corona!

Het is wel duidelijk dat corona op dit moment het ‘gevecht’ aan het winnen is en dit tij moet natuurlijk gekeerd worden. Blijft daarom belangrijk om regelmatig de handen te wassen, afstand van 1,5 meter te bewaren, bij verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven en draag een mondkapje in openbare publieke gebouwen.