456.365 Kilo papier in 2020 opgehaald in Kudelstaart

Kudelstaart – Met maar liefst zes wagens van de firma Nijssen uit Nieuw-Vennep wordt iedere eerste vrijdag van de maand het oude papier opgehaald in Kudelstaart. Gemiddeld halen de verenigingen dan een kleine 40.000 kilo op. In totaal is in 2020 liefst 456.365 kilo papier opgehaald. Het is een lichte stijging van 10.845 kilo ten opzichte van 2019.

Het bestuur van Stichting Supporting Kudelstaart wil alle inwoners van Kudelstaart bedanken voor het verzamelen en inleveren van oud papier en niet te vergeten de Kudelstaartse verengingen die altijd weer klaar staan voor het ophalen. Een bijzonder woord van dank wil het bestuur geven aan de gemeente Aalsmeer voor het treffen van een regeling waardoor het inzamelen van het oude papier door kon blijven gaan.

De Stichting Supporting Kudelstaart is ontstaan vanuit de Kudelstaartse verenigingen en doel is het financieel steunen van alle verenigingen in Kudelstaart. Fondsenwerving vindt niet alleen plaats middels het ophalen van het oude papier, maar tevens door het organiseren van kaartavonden. Deze ‘tak’ van inkomsten ligt al ruim een jaar stil door corona.