44 Huishoudens nemen intrek in Laurierhof

Aalsmeer – Na een bouwtijd van een jaar hebben Bohemen en Trebbe Laurierhof Aalsmeer opgeleverd aan woningcorporatie Eigen Haard. Laurierhof is een nieuw appartementencomplex dat plaats biedt aan 44 appartementen bestemd voor de sociale huur. De nieuwe bewoners beginnen het nieuwe jaar goed, zij kunnen hun intrek nemen in hun nieuwe thuis. Laurierhof is de meest recente stap in de gebiedsontwikkeling De Tuinen van Aalsmeer, een samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en Bohemen. De 44 appartementen zijn aan de kop van de Spoorlaan langs de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd. Alec van der Voort, namens Bohemen: “Wij zijn ontzettend blij dat de realisatie van de appartementen voorspoedig is verlopen en de bewoners spoedig hun intrek kunnen nemen in deze mooie appartementen. Ondertussen ligt de focus alweer op de volgende projecten waar we de goede samenwerking met de gemeente Aalsmeer continueren.”

Doorstroming

“We zijn heel blij met deze duurzame woningen”, zegt Vera Luijendijk, bestuurder van Eigen Haard. “Bijzonder is dat 10 huishoudens uit grote woningen elders in Aalsmeer doorstromen naar de Laurierhof. Die grote woningen komen vrij voor andere gezinnen en de doorstromers hebben een comfortabel nieuw plekje in de Laurierhof.” De woningen zijn met voorrang toegewezen aan senioren uit Aalsmeer. “Mooi om te zien dat bijna alle woningen zijn toegewezen aan mensen uit Aalsmeer”, vertelt Robert van Rijn, wethouder wonen in Aalsmeer. “Aalsmeerders kunnen hierdoor verhuizen naar een mooi nieuwbouwappartement en toch in de eigen gemeente blijven wonen.”

Fijn thuis

Het appartementencomplex is gerealiseerd door Trebbe naar een ontwerp van Hans Been Architecten. “Ik ben er trots op dat we als team de ontwikkeling en de realisatie van dit mooie nieuwe gebouw zo voortvarend ter hand hebben genomen. Dat lukt alleen als de samenwerking goed is”, vertelt Johan Bombach, directeur bij Trebbe. “Ik ben ervan overtuigd dat 44 huishoudens hier een heel fijn thuis krijgen.”