4 Aalsmeerse handballers in voorselectie TeamNL

Aalsmeer – De TeamNL Handbalheren melden zich in oktober in Nederland voor de start van de EK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson neemt het, in het kwalificatietraject voor het EK 2024, op tegen België en Griekenland. Olsson heeft 35 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Uiterlijk 26 september wordt de definitieve selectie van twintig spelers bekendgemaakt. Zestien spelers reizen af naar het Griekse Chalkida.

Op donderdag 13 oktober staat de thuiswedstrijd tegen België op het programma. Om 20:00 uur klinkt het beginsignaal in de Maaspoort in Den Bosch. Drie dagen later, op zondag 16 oktober, speelt Nederland de uitwedstrijd tegen Griekenland om 17.00 uur.

Uit en thuis

De TeamNL Handbalheren zijn bij de loting voor de kwalificatie van het EK 2024 in Duitsland ingedeeld in groep 5 met Kroatië, Griekenland en België. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. De twee beste landen in de poule en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor het eindtoernooi waar in totaal 24 landen aan deelnemen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson kan zich voor de derde keer in de geschiedenis kwalificeren voor het EK. Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024. De speelsteden zijn Düsseldorf (poulefase), Berlijn (poulefase), Mannheim (poulefase), München (poulefase), Hamburg (Main Round) en Keulen (Main Round en finales).

Green Park Aalsmeer

n de voorlopige selectie TeamNL Handbalheren zijn liefst vier spelers van Green Park Aalsmeer opgenomen. Samir Benghanem en Jeffrey Boomhouwer zijn net als doelman René de Knegt opnieuw geselecteerd. De nog jonge handballer Donny Vink is nu eveneens opgenomen in de selectie. Het viertal gaat zich inzetten samen met de oud-Aalsmeer handballer Lars Kooij, die nu actief speelt in Duitsland. De assisstent-coach komt ook uit Aalsmeer: Wai Wong, evenals de meereizende fysiotherapeut Robert Baardse.

Foto: Doelman René de Knegt van Green Park Aalsmeer.