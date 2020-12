350 Kerstpakketten voor ouderen in Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar zou voor de vijfde keer de kerstlunch voor ouderen worden georganiseerd, maar zoals bij zoveel evenementen ging dit door corona niet door. Zussen Ineke en Wil Loogman wilden met hun stichting Ouderen Aalsmeer toch iets leuks op touw zetten en kwamen op het idee om kerstpakketten rond te laten bezorgen. In plaats van honderdvijftig mensen blij te maken met een lunch werden het er dit jaar tweehonderd meer die een verrassing kregen.

In the Beach zijn alle pakketten, met dank aan Ruud Vismans en heel veel lokale sponsoren die een mooi product beschikbaar hadden gesteld, met zorg ingepakt. Achtentwintig vrijwilligers hebben samengewerkt om dit gerealiseerd te krijgen en op donderdag 10 en vrijdag 11 december werden de pakketten door dezelfde medewerkers rondgebracht. In het pakket zaten onder meer versproducten als leverworst, bonbons en cake, maar ook koekjes, kerstverlichting, chocolade, zoutjes en ragout met ragoutbakjes. Wat ook niet ontbrak en waar de ouderen altijd van smullen was een fles advocaat met een bus slagroom. Tevens werd een boeket gerbera’s overhandigd alsmede een leuke kerstdecoratie. In het pakket zat verder een boekje met een voorwoord van burgemeester Guido Oude Kotte, een verhaal, een gedicht, puzzels, en een kerstwens van de gezusters Loogman, die dit toch allemaal weer hadden bewerkstelligd.

Reacties

De reacties achteraf waren lovend. Een kleine greep: “Geweldig in deze moeilijke tijden, heel bemoedigend. Dank u wel. Goede feestdagen en hopelijk een beter 2021”, “Wat een verrassing gisteren! Zo iets heb ik in geen jaren ontvangen, ondanks de viering van mijn geboortedag, net voor de Kerst. Een dubbele verrassing dus eigenlijk en met zo veel toewijding samengesteld”, “Hartelijk dank voor deze heerlijke en leuke verrassing voor wat er werd bezorgd via jullie stichting , heel leuk en lekker wat ik in de doos tegenkwam, de gerbera’s staan mooi in de vaas en ook daar geniet ik van. Gezonde en gezellige feestdagen en coronavrij 2021 toegewenst”, “Heel veel dank aan alle lieve vrijwilligers die er heel veel tijd aan besteden. Ik vind het een prachtig initiatief van de Stichting Ouderen Aalsmeer. Voor jullie hele fijne kerstdagen!” en de laatste via Facebook Ouderen-Aalsmeer van een dochter: “Deze actie zorgt voor blijheid in een tijd die voor vele niet fijn is en zeker niet voor de ouderen. Dank.”

Een zeer geslaagde actie dus. Op de foto staat Ans Leliveld, een van de achtentwintig vrijwilligers, die een pakket overhandigt aan mevrouw de Boer. De dame was verbouwereerd en kwam nadien nog even naar buiten om extra te bedanken. Wat was ze blij. Ondergetekende mocht dit jaar ook weer een bijdrage leveren. Geven is fijn!

Door Miranda Breur