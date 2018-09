3 Verenigingen op pad voor Grote Clubactie

Aalsmeer – Vanaf 15 september gaan er weer 225.000 enthousiaste clubleden op pad om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Drie verenigingen uit Aalsmeer doen mee aan de jaarlijkse actie om hun clubkas een financiële injectie te geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig, voor de aanschaffing van nieuwe materialen of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen.

De Grote Clubactie beleeft dit jaar alweer de 46e editie. Directeur Frank Molkenboer: “Verenigingen hebben de inkomsten uit de Grote Clubactie hard nodig. Ze kunnen het goed gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor het clubgebouw. Het geld krijgt een goede en doelgerichte bestemming. Van elk verkocht lot à 3 euro gaat 2,40 euro direct naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Aalsmeer de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij!”

Deelname 5.500 clubs

Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen mee aan de landelijke actie. Zo’n 225.000 lotenverkopers realiseren daarmee samen rond de 9 miljoen euro. Verenigingen halen met deze actie per club gemakkelijk een bedrag tussen de 1.000 en 15.000 euro op.

Geld naar de clubkas

Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan uiteenlopende doelen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Hiermee kunnen clubs dat ene jubileumfeest organiseren, waar ze zonder de actie geen geld voor hadden. Of bijvoorbeeld nieuwe uniformen of materialen aanschaffen, die nodig aan vervanging toe zijn. Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de actie. Ga hiervoor naar de website www.clubactie.nl of bel 013-4552825.

Dit jaar doen in Aalsmeer drie verenigingen mee aan de Grote Clubactie: Muziekvereniging Flora, S.V. Rkdes Kudelstaart en Sportvereniging Omnia 2000.