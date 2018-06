3.500 Euro voor MMF na zonnebrillen actie

Aalsmeer – Zaterdag 12 mei was weer de jaarlijkse Geraniummarkt in het Centrum. Ook dit jaar verkocht Ed Kriek Optiek allerlei brillen tegen lage prijzen in de kraam buiten de winkel aam de Stationsweg. Al om half 8 in de morgen stonden de eerste kopers in de rij. Alle bekende merken lagen in de kraam.

De Mike Multi Foundation was ook aanwezig, want dit jaar ging de helft van de opbrengst van de verkoop naar dit goede doel. De dames en heer stonden met een eigen MMF balie koffie en thee te schenken voor een ieder die dit wilde en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Sander van Ed Kriek Optiek vertelt: “Het is heel simpel. MMF doet veel goeds voor Aalsmeer en omstreken en dat stimuleren wij graag. Wij zetten ons graag ook dit keer weer in voor een ander en dat is waar de Foundation voor staat.”

Mike van der Laarse van de Mike Multi Foundation reageert hier op: “Hoe fantastisch is het dat ondernemend Aalsmeer ons ondersteunt om de gehandicapte sporters te laten doen wat zij het liefste doen!”

Al met al weer een zeer geslaagde actie met de hele mooie opbrengst van 3.500 euro!