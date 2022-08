2e Tuinbouw Battle voor scholen in regio Aalsmeer

Aalsmeer – Basisscholen in de Greenport Aalsmeer leren tijdens de tweede editie van de Tuinbouw Battle in de regio de groene sector kennen. De leerlingen van de groepen 7 en/of 8 telen tijdens deze Tuinbouw Battle zelf tupen in de klas met behulp van oud-kwekers en docenten. Tijdens deze battle gaan de leerlingen niet alleen zelf kweken, maar gaan ze ook ‘de strijd’ aan met de andere deelnemende scholen in de regio: welke school kweekt de mooiste tulpen, schrijft het leukste verslag en verzint een originele manier om de zelfgekweekte tulpen te verkopen? Deze school wordt beloond met de Tuinbouw Battle prijs!

Oogst en opbrengst

Er zitten ruim 400 tulpenbollen in de kratten die op de mobiele teeltinstallatie staan. De verzorging van de bollen ligt volledig in handen van de leerlingen. De bollen hebben voldoende licht nodig, ze moeten met hun wortels in het water staan en het is belangrijk dat ze op het juiste moment geoogst worden. Met speciale LED-verlichting, een tijdschakelaar en goede uitleg zijn de leerlingen verzekerd van een goede oogst. Als de tulpen zijn geoogst, bepalen de leerlingen zelf wat ze met de tulpen doen. Weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs doe je dit en hoeveel tulpen doe je in een bosje? Hoe ga je de tulpen verpakken? Over al deze vragen moeten de leerlingen met elkaar nadenken: samenwerken, naar elkaar luisteren en een plan maken zijn onderdeel van de Tuinbouw Battle.

Gouden kansen

Daarnaast heeft de Tuinbouw Battle als doel om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de tuinbouw. Het is een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert en leerlingen een kijkje biedt in deze groene en innovatieve sector. Tijdens de Tuinbouw Battle brengen de leerlingen ook een bezoek aan een tuinbouwbedrijf in de regio om zelf te zien hoe het er aan toe gaat bij bijvoorbeeld een bloementeler.

Gratis

Wilt u met uw school en leerlingen meedoen aan de Tuinbouw Battle? Dat kan! In november 2022, januari 2023 en maart 2023 starten er weer nieuwe rondes van dit gratis project. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail en telefoonnummer) en aan welk startmoment u wilt deelnemen. Greenport Aalsmeer zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest!

Foto: Inspectie bij de teeltkar met tulpen. Fotocredit: Greenport Aalsmeer