26ste Open Toernooi bij TV Kudelstaart

Kudelstaart – Tennisvereniging Kudelstaart opent dit jaar voor de 26e keer haar deuren voor het Open Toernooi. Tennisfans uit de omgeving Aalsmeer kunnen zich inschrijven voor het traditionele dubbeltoernooi. Het toernooi vindt plaats van maandag 20 tot en met zondag 28 juli. Er wordt al gestart met het toernooi in het weekend van 20 en 21 juli. Belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom om te komen supporteren. Inschrijven samen met een tennispartner voor het toernooi vanaf heden tot en met aanstaande zondag 7 juli via toernooi.nl

Feestavond

Op vrijdagavond 26 juli is er een feestavond met een tombola waarmee mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Diverse ondernemers uit Kudelstaart en Aalsmeer hebben hiervoor prijzen beschikbaar gesteld. De opbrengst van de Tombola gaat volledig naar het goede doel!

Thema Circus

Traditiegetrouw is het tennispark thematisch versierd. Dit jaar is het thema ‘Circus’ en zal alles in deze sferen worden aangekleed. De deelnemers staat het vrij om op welke manier dan ook aan deze sfeer bij te dragen! Het Open Toernooi steunt ook elk jaar weer een goed doel, waar een deel van het inschrijfgeld en een bijdrage vanuit het bestuur van de vereniging naartoe gaat. Dit jaar is het goede doel: Stichting Wielewaal. Vorig jaar was het goede doel Alpe d’ Huez, hiervoor is een mooi bedrag van 1.100 euro opgehaald.

Grenzen verleggen

Iedereen heeft af en toe een pauze nodig. Een dag, een weekend of een hele week. Even geen verplichtingen, maar doen waar je zin in hebt. Plezier maken. Liefst in een nieuwe omgeving en met nieuwe mensen. Voor mensen met een beperking is dit niet vanzelfsprekend, maar wel extra belangrijk. Hun bewegingsvrijheid is al beperkt, maar hun leefwereld hoeft dat niet te zijn. Stichting Wielewaal maakt de wereld van mensen met een beperking groter. Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Korte of langere uitstapjes waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Waarin ze niet tegen grenzen aanbotsen, maar ze kunnen verleggen. En waar ruimte is voor nieuwe ervaringen en nieuwe vriendschappen. Om herinneringen te maken die een leven lang meegaan. Meer informatie is te vinden op www.wielewaal.nl