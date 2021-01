24 Smartwoningen langs Zwarteweg

Aalsmeer – Op zoek naar een betaalbare, kwalitatief hoogstaande woning in Aalsmeer? Langs de Zwarteweg worden 24 smartwoningen ontwikkeld. De rug-aan-rug woningen worden circa 68 vierkante meter groot en hebben een ruime woonkamer met open keuken en één slaapkamer. Daarnaast heeft de woning een heerlijk tuintje.

Het is een ideale woning voor kleine huishoudens, waaronder starters, met prijzen vanaf circa 199.950 euro vrij op naam. De 24 woningen worden verdeeld over drie woonblokken, één blok van vier woningen en twee blokken van tien woningen.

Het bestemmingsplan is al onherroepelijk en dankzij het concept van smartwoningen is het mogelijk de locatie zeer snel tot ontwikkeling te brengen. De online verkoop is afgelopen 6 januari van start gegaan en inschrijven kan tot zondag 18 januari 12.00 uur. Daarna worden de woningen toegewezen. De bouw duurt circa zes tot zeven maanden en vangt aan het begin van de zomer van 2021 aan.

De starterswoningen op het voormalige VVA-terrein tussen de Dreef en de Zwarteweg worden gebouwd door Timpaan. De makelaar van het project is Theo de Groot: 020-4233015 en thea@theadegrootmakelaardij.nl. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.smartwoningen-aalsmeer.nl