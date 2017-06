Flinke schade na aanrijding

Uithoorn – Maandagavond omstreeks 22.45 uur heeft er op de kruising Zijdelweg met de Koningin Maximalaan (N196) een aanrijding plaatsgevonden.Volgens een getuige was een hondengeleider van de politie, welke met zijn hond in zijn privé-auto onderweg was naar huis, betrokken bij het incident.

Een persoon is ter plaatse door de ambulance nagekeken. Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De N196 richting Aalsmeer is enige tijd afgesloten geweest door het ongeval. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto’s: KaWijKo Media – Ricardo Neeskens