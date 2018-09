21e Ride for the Roses in Haarlemmermeer

Haarlemmermeer – Op zondag 9 september is Expo Haarlemmermeer in gemeente Haarlemmermeer de startlocatie voor de 21e editie van de Ride for the Roses. Zo’n 5000 fietsers, waaronder Ride-ambassadeur Frits Barend, fietsen tegen kanker door geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Ook wethouder Sport van gemeente Haarlemmermeer, Adam Elzakalai, staat op 9 september aan de start. Dit bijzondere fietsevenement kent een pelotonstocht van 100 kilometer over afgezette wegen en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. Deelnemers kunnen deze editie genieten van prachtige routes door Haarlemmermeer en het Groene Hart. De start- en finishlocatie is Expo Haarlemmermeer.

Hersenkanker

Voor de 21e editie is als doelbesteding gekozen voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar hersenkanker. Eén van de onderzoeken dat door de Ride dit jaar gesteund wordt, is het onderzoek van prof. Dr. Elly Hol (UMC Utrecht). Zij stapt op 9 september zelf ook op de fiets.

Adamas Inloophuis

Van de opbrengst van de Ride gaat elk jaar een deel naar een lokaal doel als dank voor de gastvrijheid in de betreffende gastgemeente. Dit jaar is het Adamas Inloophuis uit Nieuw-Vennep verkozen. Ook zij zijn aanwezig deze dag en fietsen met een ‘luisterend-oor’ mee. Mensen die geconfronteerd zijn met kanker hebben vaak behoefte aan een luisterend oor. Even hun verhaal vertellen en hun emotie delen. Soms is dit makkelijker bij een vreemde te doen. Op 9 september fietsen er Adamas vrijwilligers mee met de 25 kilometer tocht. Deelnemers kunnen naast hen fietsen en hun verhaal delen.

Programma:

9.45 uur: Startceremonie 21e Ride for the Roses.

09.55 uur: ‘Lijflied’ The Rose (Bette Midler).

10.00 uur: Start 100 kilometer pelotonstocht.

Circa 10.30 uur: Vertrek 25, 50 en 80 kilometer toertochten (direct na vertrek peloton).

13.00 tot 16.00 uur: Binnenkomst deelnemers, uitdelen rozen en Afterparty. Eindbedrag wordt bij de finish bekend gemaakt.

Circa 14.00 uur: Verwachte aankomst 100 kilometer pelotonstocht. 17.00 uur: Einde.