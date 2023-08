1e Puzzelavondrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap gaat de avondrit dit jaar eens heel anders doen. Het is natuurlijk leuk om met z’n allen te rijden en een mooie omgeving te zien, maar het bestuur vindt het tijd voor iets nieuws: Een puzzelavondrit. Inschrijven voor deze eerste editie kan aanstaande zaterdag 26 augustus vanaf 17.00 uur in café Joppe in de Weteringstraat en de eerste puzzelavondrit wordt gereden op zaterdag 23 september.

Veertien controleposten

In Aalsmeer is een route gemaakt die langs veertien verschillende controleposten gaat. Deze moeten de deelnemers allemaal en in goede volgorde aandoen. Bij de start wordt de eerste aanwijzing gegeven. Daarmee wordt naar het opgegeven punt gereden, daar wordt informatie gegeven over het tweede controlepunt, enzovoort. De tocht gaat niet op snelheid, maar om de controlepunten te bereiken op de kortste, legale manier. Aan het einde van de rit gaat het ABG-bestuur kijken hoeveel kilometer er per team is gereden en hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. Bij iedere locatie worden namelijk vragen gesteld. Enige kennis over Aalsmeer en Kudelstaart is een pré, af en toe de mobiel gebruiken mag, en bij elk controlepunt wordt een gesloten enveloppe overhandigd met een hint. Bij opening hiervan worden wel strafmeters gegeven.

De puzzelavondrit wordt gereden in groepjes van drie of vier bromfietsen, die vanaf 20.00 uur elk drie minuten na elkaar mogen vertrekken. Er zijn, dankzij enkele sponsors, geweldige prijzen te winnen. Omdat het de eerste rit betreft, wordt een uitzondering qua deelname gemaakt. Niet alleen ‘snorrende’ oldtimers, maar ook eigenaren van snorfietsen met een blauw kenteken van minimaal 25 jaar oud mogen meerijden.