1e Discofeest voor kleuters en peuters in De Waterlelie

Aalsmeer – Zaterdag 7 maart is het groot feest in Zwembad De Waterlelie. Voor het eerst wordt er een kleuter- en peuterdisco voor kinderen tot en met 5 jaar georganiseerd! In de avond is er discozwemmen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, met als thema: Glow in the Dark! Dansen, zwemmen, meezingen: het kan allemaal op zaterdag 7 maart in De Waterlelie! Van 16.30 tot 18.00 uur is het groot feest tijdens de peuter- en kleuterdisco. De zwemzaal is versierd, er liggen leuke attributen in het water en de discolichten zorgen voor een spetterend discofeest! De peuter- en kleuterdisco is voor kinderen tot en met 5 jaar. In verband met de veiligheid is één op één begeleiding verplicht. Kaartjes kosten 7,50 euro (kind en volwassene) en zijn vanaf zaterdag 15 februari te koop bij de receptie van het zwembad.

In de avond is het groot feest tijdens het discozwemmen! Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar met minimaal Zwemdiploma A & B zijn van harte welkom. Het discozwemmen is van 19.00 tot 21.00 uur. Ouders mogen natuurlijk meezwemmen, maar dienen dan ook een kaartje te kopen. Kaartjes voor het discozwemmen kosten 7,50 euro per stuk en zijn vanaf 15 februari te koop bij de receptie van het zwembad aan de Dreef in de Hornmeer.

Op de avond zelf zijn ook kaartjes te koop, maar vol is vol. Voorkom dus teleurstellingen en koop de kaartjes vooraf. Voor meer informatie of vragen: bel 0297-322022 of kijk op www.dewaterlelieaalsmeer.nl, of volg het zwembad op Facebook en Instagram!