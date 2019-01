1e Barre Bokkentocht op de Poel geslaagd!

Aalsmeer – De eerste barre Bokkentocht is een feit! Afgelopen zaterdag 26 januari vond dit evenement op de Westeinderplassen voor het eerst plaats.

De initiatiefnemers kunnen tevreden zijn. Voor deze eerste editie hadden achttien teams zich ingeschreven. En omdat deze nostalgische Aalsmeerse vaartuigen een maatje groter zijn dan pramen kunnen er veel mensen meevaren.

Zo’n 200 mannen en vrouwen namen deel en ondanks de frisse dag hebben zij met veel plezier de barre Bokkentocht gevaren. Net als tijdens de Pramenrace had een aantal teams zich feestelijk uitgedost, het skipak was in deze (begrijpelijk) favoriet.

Een blijvend nieuw evenement in Aalsmeer? Donderdag in de krant meer over dit winterse vaarfeestje op de Poel.

Foto: www.kicksfotos.nl