16e Bekerfinale voor FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 25 mei staan de handballers van FIQAS Aalsmeer voor de zestiende keer in de geschiedenis van de club in de finale van het NHV bekertoernooi. Zes keer eerder was FIQAS bekerwinnaar, negen keer werd de finale verloren. De laatste keer dat de Aalsmeerders de beker mee naar huis namen was in 2008, toen in de finale van Bevo werd gewonnen. De laatste keer dat FIQAS in de finale stond, was vorig jaar: ook toen was OCI/Lions de tegenstander. Na een 11-14 achterstand bij rust, verloor FIQAS Aalsmeer met 22-29.

Tweede bekerfinale

De finale van donderdag is dan ook pas de tweede bekerfinale tussen deze beide ploegen. Maar dat komt ook door de fusies tussen de verschillende clubs in Limburg. Want in 2001 speelden de Aalsmeerders nog wel een finale tegen het toenmalige Sittardia. Behalve in 2008 won FIQAS Aalsmeer de NHV beker ook in 2004 (van Bevo), in 2000 (van Tachos), in 1998 (van V&L), in 1989 (ook van V&L, na verlenging) en in 1987 (van Sittardia). De bekerfinales van 2013, 2014 en 2015 gingen allemaal tussen Lions en Volendam. FIQAS Aalsmeer speelde de meeste finales tegen de Volendammers (vier keer), maar stond bijvoorbeeld ook drie keer tegenover E&O in de eindstrijd.

Aan elkaar gewaagd

Dit seizoen speelden FIQAS Aalsmeer en OCI/Lions al vijf keer eerder tegen elkaar: helemaal in het begin, om de Super Cup: die wedstrijd werd ruim door Lions gewonnen. Daarna troffen de ploegen elkaar twee keer in de BeNe League en wonnen ze allebei hun uitwedstrijd. Later in de nacompetitie won zowel FIQAS als Lions de thuiswedstrijd. In het onderlinge klassement staat het dus 3-2 voor Lions. En de Limburgers zijn dan weliswaar ook dit seizoen weer zeer succesvol, ze zijn zeker niet onverslaanbaar. Dat bewees Volendam afgelopen zondag nog en FIQAS Aalsmeer zelf dit seizoen dus ook al twee keer. De teams zijn beslist aan elkaar gewaagd en er wordt dan ook een super spannende bekerstrijd verwacht aanstaande donderdag. Kortom, mis het niet, in de Topsporthal in Almere of via de livestream! Aanvang 15.30 uur.

Boomhouwer komt terug!

Robin Boomhouwer keert terug naar FIQAS Aalsmeer. Vorig jaar vertrok hij naar België omdat hij gevraagd was daar een jaar bij Olse Merksem te gaan handballen. Dat leek hem een mooi avontuur, zeker omdat hij al vanaf de jeugd bij Aalsmeer had gespeeld. De Belgische club degradeerde, na de BeNe League, terug naar de Belgische Eerste Nationale. Tijd voor Robin om terug te keren op het oude nest. Na de zomer is Robin dus weer te bewonderen in De Bloemhof, waar zijn club in het nieuwe seizoen getraind zal worden door Bert Bouwer. Maar eerst staat FIQAS Aalsmeer donderdag nog in de bekerfinale tegen OCI/Lions. Met Boomhouwer op de tribune om de Aalsmeerse spelers aan te moedigen. En vanaf september loopt hij ook weer in het vertrouwde FIQAS-shirt.